rischio idraulico ora si accelera ecco i lavori al collettore di via pola

Proseguono a Montemurlo gli interventi di manutenzione sul collettore di via Pola, situato vicino all’impianto di sollevamento lungo il fosso del Meldancione, tra Santorezzo e via Parugiano di Sotto. Le attività di pulizia e sfangamento sono volte a ridurre il rischio idraulico e garantire la sicurezza dell’area. Questi lavori rappresentano un’azione preventiva fondamentale per la tutela del territorio in caso di eventi meteorologici intensi.

Proseguono a Montemurlo gli interventi di pulizia e sfangamento del collettore di via Pola, in corrispondenza dell’impianto di sollevamento presente lungo il fosso del Meldancione, nell’area compresa tra Santorezzo e via Parugiano di Sotto. Si tratta di un lavoro mirato a migliorare il deflusso delle acque, svolto dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno su richiesta del Comune di Montemurlo nella zona di via Parugiano di Sotto Santorezzo. L’intervento rientra nel quadro delle attività definite dal Tavolo di coordinamento per la prevenzione del rischio idraulico, la cabina di regia voluta dal sindaco Simone Calamai, alla quale partecipano periodicamente il Genio civile regionale, il Consorzio di Bonifica e Publiacqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

