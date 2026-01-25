Riscaldamenti rotti a scuola comunicazione ai genitori | I ragazzi portino un plaid in classe
A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento nel plesso scolastico “Don Milani” di Marigliano, gli studenti sono invitati a portare un plaid in classe per affrontare le basse temperature. La scuola ha comunicato questa misura ai genitori, mentre si lavora per ripristinare il riscaldamento. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali soluzioni adottate.
Plesso scolastico "Don Milani" di Marigliano, si rompe l'impianto di riscaldamento: tutti al freddo.
