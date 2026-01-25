Riscaldamenti rotti a scuola comunicazione ai genitori | I ragazzi portino un plaid in classe

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento nel plesso scolastico “Don Milani” di Marigliano, gli studenti sono invitati a portare un plaid in classe per affrontare le basse temperature. La scuola ha comunicato questa misura ai genitori, mentre si lavora per ripristinare il riscaldamento. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali soluzioni adottate.

Plesso scolastico “Don Milani” di Marigliano, si rompe l'impianto di riscaldamento: tutti al freddo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

I ragazzi di Crans-Montana usano la “comunicazione aumentativa” per parlare con i loro cari: come funzionaA Crans-Montana, alcuni ragazzi feriti stanno utilizzando strumenti di comunicazione aumentativa, come computer e dispositivi speciali, per parlare con i loro cari.

Leggi anche: Genitori scrivono lettera ai responsabili della “lista stupri” del Giulio Cesare: “Non ci volteremo dall’altra parte”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: A scuola fa troppo freddo, bimba di 4 anni si sente male a Palermo: Riscaldamenti non funzionanti da 13 anni; Emergenza freddo nelle scuole, i sindacati incalzano il Comune: Serve una mappa di chi è senza riscaldamenti; Scuole al freddo a Roma, boom di casi: Convocata la ditta incaricata della manutenzione; Scuole di Palermo al gelo, gli studenti stanno male | Intervento immediato o non è possibile entrare in classe.

riscaldamenti rotti a scuolaRiscaldamenti rotti a scuola, comunicazione ai genitori: I ragazzi portino un plaid in classePlesso scolastico Don Milani di Marigliano, si rompe l’impianto di riscaldamento: tutti al freddo. fanpage.it

riscaldamenti rotti a scuolaEmergenza freddo nelle scuole, i sindacati incalzano il Comune: Serve una mappa di chi è senza riscaldamentiFlc e Fillea Cgil Palermo, dopo le mobilitazioni degli studenti, hanno organizzato un incontro con l'assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo. Registriamo l'assenza di qualsiasi riscontro d ... palermotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.