Riscaldamenti rotti a scuola comunicazione ai genitori | I ragazzi portino un plaid in classe

A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento nel plesso scolastico “Don Milani” di Marigliano, gli studenti sono invitati a portare un plaid in classe per affrontare le basse temperature. La scuola ha comunicato questa misura ai genitori, mentre si lavora per ripristinare il riscaldamento. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali soluzioni adottate.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.