Rinchiuso lì per 20 anni Era scomparso nel nulla scoperta agghiacciante | davvero disumano

Un uomo è stato trovato dopo oltre vent’anni di reclusione in un seminterrato senza servizi igienici e in condizioni disumane. La scoperta ha suscitato grande sconcerto e solleva importanti riflessioni sulla violazione dei diritti umani e sulla necessità di interventi per prevenire simili situazioni. Questa vicenda evidenzia l’importanza di vigilare e intervenire tempestivamente per tutelare le persone vulnerabili.

Per oltre vent’anni ha vissuto rinchiuso in un seminterrato buio, privo di servizi igienici e in condizioni definite dagli inquirenti disumane. Un uomo di 80 anni è stato salvato dalla polizia e trasportato d’urgenza in ospedale. L’anziano è stato trovato in uno scantinato completamente isolato, senza luce naturale e senza accesso a condizioni minime di vivibilità. Le sue condizioni fisiche hanno richiesto un immediato ricovero per le cure necessarie. L’episodio è avvenuto a Helsinki, in Finlandia, nel quartiere residenziale di Metsälä, come riportato dall’emittente locale Yle. L’intervento della polizia risale a lunedì 19 gennaio 2026, quando gli agenti hanno fatto irruzione in una villetta indipendente situata nella zona nord della capitale finlandese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

