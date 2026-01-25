Rinascita Atalanta; quattro gol al Parma con la prima rete di Raspadori

L'Atalanta ha ottenuto una convincente vittoria contro il Parma, segnando quattro gol. La squadra ha aperto le marcature con Scamacca e De Roon, mostrando un buon ritmo offensivo. Raspadori ha poi segnato la sua prima rete con i nerazzurri, contribuendo alla prestazione complessiva. Le parate di Carnesecchi sono state decisive per mantenere il vantaggio. Una vittoria importante per la squadra in un momento di rinascita.

Poker prezioso dell'Atalanta che demolisce il Parma e resta a -5 dal Como prima dello scontro diretto vista lago di domenica prossima. Dopo aver tenuto la porta inviolata in due gare, il Parma prende due gol in 24 minuti e Cuesta non trova più il bandolo della matassa, nemmeno con i cambi. È il Raspadori Day: esordio vincente da titolare per il nuovo acquisto nerazzurro sulla trequarti sinistra, subito attivo nel duello con Troilo. Dopo il primo squillo del Parma, Benedyczak di testa impegna Carnesecchi (6'), è un dominio nerazzurro. De Roon va in grande recupero su Sorensen, mentre Raspadori guadagna angoli.

