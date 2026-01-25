Rifiuti abbandonati un fenomeno senza fine

Il fenomeno dei rifiuti abbandonati in natura rappresenta una problematica persistente e complessa. Amedeo Pisciolini e Massimiliano Martinelli, entrambi esperti naturalisti di Piobbico, si impegnano da anni nel monitoraggio della fauna e nella sensibilizzazione sui rischi ambientali derivanti dall’abbandono dei rifiuti. La presenza di rifiuti in ambienti naturali compromette gli ecosistemi e mette a rischio la biodiversità, richiedendo un’attenzione continua e interventi mirati.

di Amedeo Pisciolini Massimiliano Martinelli 57enne di Piobbico fotografo naturalista (ha già fatto diverse mostre e relatore in convegni) da anni oltre al monitoraggio della fauna in particolare aquila reale e lupi si batte sul problema dell’abbandono dei rifiuti in natura e dei potenziali rischi per la fauna e per l’uomo. "Purtroppo – dice Martinelli – sono sempre di più i rifiuti abbandonati, altri invece sono mal riposti in cassonetti non più adatti a contenere correttamente la spazzatura al proprio interno e tanto meno capaci di garantirne la fuoriuscita, sia in caso di vento che di ricerca cibo da parte degli animali selvatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

