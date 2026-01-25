Rifacimento della pavimentazione in betonella scattano i divieti in via Cavour

Sono in corso lavori di rifacimento della pavimentazione in betonella in via Cavour a Pescara. La ristrutturazione interessa la porzione carrabile della strada, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità. Durante le operazioni, potrebbero essere introdotti divieti temporanei di accesso o sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Si consiglia di prestare attenzione a eventuali segnalazioni e indicazioni stradali.

Lavori di rifacimento della porzione di pavimentazione carrabile in betonella in via Cavour a Pescara.Da lunedì 26 gennaio fino al 26 febbraio, allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori è stata emanata l'ordinanza dirigenziale numero 44 del 21 gennaio.Viene istituito il divieto di transito.

