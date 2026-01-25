Ricercato si nasconde nella provincia di Roma e tenta la nuova fuga nelle campagne

Giovedì, i carabinieri di Colleferro hanno rintracciato un 38enne, recentemente trasferitosi dalla Sardegna, all’interno di un’abitazione locale. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma. La sua presenza nella provincia di Roma rappresenta una ricerca mirata, volta a garantire il rispetto delle disposizioni giudiziarie e la tutela della sicurezza pubblica.

Nella giornata di giovedì, i carabinieri hanno localizzato, all’interno di un’abitazione di Colleferro, un 38enne originario recentemente trasferito dalla Sardegna, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma. L’uomo deve scontare una pena di un anno e 10 mesi per i.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Fermato per un controlli, tenta la fuga: arrestato un ricercato albanese Leggi anche: Ricercato albanese tenta la fuga ma viene arrestato dopo inseguimento Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ricercato per l'omicidio della fidanzata minorenne in Perù, scappa e si nasconde a Roma; Verona, ricercato si nasconde nel letto: arrestato per spaccio; Si nasconde per evitare una condanna per violenza su minore: i carabinieri si fingono fattorini e lo arrestano; La figlia di Totò Riina lascia il carcere e torna nel paese del padre - POP. Ricercato per l'omicidio della fidanzata minorenne in Perù, scappa e si nasconde a RomaAccusato dell'omicidio della sua fidanzata minorenne, commesso in Perù, è scappato arrivando in Italia, a Roma. Una volta nella Capitale si è nascosto a Pietralata, da alcuni familiari. La fuga di un ... romatoday.it Si nasconde nel letto della compagna per sfuggire alla polizia: arrestati tutti e due – VIDEOVerona: ricercato, condannato a 3 anni e 4 mesi, arrestato dalla polizia in casa della compagna: entrambi arrestati per spaccio. veronaoggi.it TARANTO - Il 40enne era ricercato per un’ordinanza del gip di Taranto. Ha tentato di nascondere l’identità fornendo false generalità - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.