Return to Silent Hill è stato massacrato da critica e pubblico ma il regista vorrebbe realizzare il terzo film

Nonostante le recensioni negative e l’insoddisfazione di critica e pubblico, il regista di Return to Silent Hill ha dichiarato l’intenzione di realizzare un terzo film. La sua volontà è di continuare a esplorare l’universo della serie, nonostante le difficoltà e le opinioni contrastanti sul primo capitolo. La proposta mira a offrire una nuova interpretazione e approfondimento di un mondo noto agli appassionati.

L'accoglienza di Return to Silent Hill è stata tutt'altro che positiva, con il nuovo adattamento cinematografico della celebre serie horror di Konami ha subito una vera e propria stroncatura, con critica e pubblico che si sono mostrati ampiamente insoddisfatti del risultato finale. Eppure, nonostante il fallimento di consenso, il futuro della saga al cinema potrebbe non essere chiuso, visto che il regista Christophe Gans ha dichiarato di voler realizzare un terzo film. Al momento, Return to Silent Hill registra numeri molto bassi: 31 su Metacritic, appena il 15% di gradimento su Rotten Tomatoes e uno user score fermo al 30%.

