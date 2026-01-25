Sono in corso i lavori per il gasdotto Brindisi–Minerbio nel territorio di Gubbio. Questa infrastruttura energetica mira a rafforzare la rete nazionale del gas naturale, garantendo una distribuzione più efficiente e sicura. I cantieri rappresentano un passo importante per lo sviluppo energetico della regione, contribuendo alla stabilità e all’efficienza del sistema energetico italiano.

GUBBIO – Proseguono i cantieri per la realizzazione del Metanodotto Brindisi–Minerbio nel territorio comunale di Gubbio, infrastruttura energetica considerata cruciale per il rafforzamento della rete nazionale del gas naturale. Nel principale fronte di lavoro, quello di Mocaiana, la bonifica bellica preventiva del terreno è stata completata e ora si sta assemblando la condotta che sarà interrata entro la fine di gennaio, secondo quanto riferito dal cantiere locale. Il gasdotto, parte della cosiddetta Rete Adriatica, collegherà Brindisi a Minerbio in provincia di Bologna, attraversando longitudinalmente l’Italia e portando gas naturale fino al nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rete adriatica. Cantieri aperti per il gasdotto

