Resa invalida da un’operazione | figlio risarcito per il dolore affettivo

In caso di danno derivante da un intervento chirurgico, la responsabilità medica può portare a richieste di risarcimento. Quando un’operazione causa invalidità e dolore affettivo, il risarcimento potrebbe risultare parziale. È importante conoscere i diritti coinvolti e le modalità di tutela legale per affrontare situazioni di questo tipo, garantendo un giusto risarcimento e tutela sia per il paziente che per i familiari coinvolti.

Un errore in sala operatoria, una madre resa invalida e un figlio che chiede giustizia. Ma il risarcimento arriva solo a metà. È questa, in estrema sintesi, la vicenda decisa dal Tribunale di Ancona. Tutto parte dal 2017. Una donna viene sottoposta a un intervento chirurgico in ospedale dopo una precedente operazione per un adenoma ipofisario. Durante il posizionamento di un drenaggio lombare qualcosa va storto. Il danno è pesantissimo: lesione midollare, infezione, paraparesi. Da quel momento la paziente vive in carrozzina, non cammina più autonomamente, ha gravi problemi fisici e ha perso la capacità lavorativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

