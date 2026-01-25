Referendum Giustizia Nordio dice che il ricorso contro la data è inutile e conferma il voto il 22 e 23 marzo

Il ministro della Giustizia Nordio ha confermato che il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, respingendo il ricorso dei giuristi che chiedeva di annullare la data. Nordio ha definito la richiesta “inutile” e ha espresso disappunto per le accuse mosse da alcuni magistrati, ritenendole inaccettabili. La decisione conferma l’organizzazione del voto nelle date stabilite, mantenendo il percorso previsto per il referendum.

Il ministro della Giustizia Nordio ha detto che il ricorso presentato dal comitato dei 15 giuristi guidati dall'avvocato Guglielmi è "inutile": "Disgustato quando alcuni magistrati arrivano alla volgarità di accusarci di piduismo e di realizzazione del progetto di Gelli: è indegno per chi riveste una toga".🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum Giustizia, Nordio dice che il ricorso contro la data è inutile e conferma il voto il 22 e 23 marzoIl ministro Nordio ha dichiarato che il ricorso contro la data del referendum sulla giustizia è inutile, confermando le date del 22 e 23 marzo.

Riforma Giustizia, Comitato per il No fa ricorso contro la data del 22 e 23 marzoIl Comitato per il No ha presentato un ricorso per chiedere lo spostamento della data del referendum sulla Giustizia, prevista per il 22 e 23 marzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

Argomenti discussi: Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia 2026: votiamo NO per difendere la Costituzione; Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi.

Referendum: Bonaccini, 'riforma non tocca problemi giustizia, lo dice Nordio'Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Ci ha detto il ministro Nordio che questa riforma non toccherà nessuno degli attuali problemi della giustizia per i cittadini e gli imprenditori. Lo dicono loro, lo dice i ... iltempo.it

Referendum Giustizia: perché SI alla riforma. Conversazione con Andrea Cangini di Giuseppe RippaIl 22 e 23 marzo si voterà per il referendum confermativo sulla riforma Nordio sulla Giustizia. … Credo ci sia una necessità di riforma - dice il prof. Stefano Ceccanti, (già senatore del Partito Dem ... agenziaradicale.com

Focus sulle ricadute istituzionali ed economiche del referendum sulla giustizia nell’intervento del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, alla tavola rotonda organizzata da Confindustria. Un contributo centrato sul rapporto tra legalità, sviluppo e attratti - facebook.com facebook

L’infortunio di Alessandro Barbero e il suo video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia x.com