Reati contro gli animali | in Italia vengono archiviati il 50% dei procedimenti l'analisi di Legambiente
Secondo un'analisi di Legambiente, in Italia circa il 50% dei procedimenti penali per reati contro gli animali viene archiviato. Dal 2011 al 2017, le Corti d’Appello hanno condannato in media 850 persone all’anno su circa 5.600 casi complessivi. Questi dati evidenziano le sfide e le criticità del sistema giudiziario nel contrasto ai crimini nei confronti degli animali nel nostro paese.
In Italia dal 2011 al 2017 le Corti d’Appello hanno condannato 850 persone l’anno su una media di 5.600 procedimenti penali contro i delitti sugli animali. L'analisi nel nuovo report di Legambiente.🔗 Leggi su Fanpage.it
