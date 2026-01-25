Ravenna al batticuore la decide Solini Pari del Guidonia nel recupero poi la gioia

Ravenna vince 2-1 contro Guidonia, grazie alla rete di Solini che decide la partita. La squadra di casa recupera il pareggio del Guidonia e alla fine conquista i tre punti. La partita si è svolta con ritmo e intensità, confermando la competitività del campionato. Un risultato importante per Ravenna, che mantiene il suo cammino positivo in questa fase del torneo.

