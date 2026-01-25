Ravenna al batticuore la decide Solini Pari del Guidonia nel recupero poi la gioia
Ravenna vince 2-1 contro Guidonia, grazie alla rete di Solini che decide la partita. La squadra di casa recupera il pareggio del Guidonia e alla fine conquista i tre punti. La partita si è svolta con ritmo e intensità, confermando la competitività del campionato. Un risultato importante per Ravenna, che mantiene il suo cammino positivo in questa fase del torneo.
Ravenna 2 Guidonia 1 RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli (41' st Da Pozzo), Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj (41' st Mandorlini); Tenkorang, Rossetti, Di Marco (17' st Falbo); Fischnaller (30' st Spini), Italeng (41' st Luciani). A disp.: Stagni, Borra, Okaka, Viola, Calandrini, Bianconi, Castellacci, Zakaria. All. Marchionni. GUIDONIA (5-3-2): Avella; Viteritti, Esempio, Cristini, Frascatore, Errico (35' st Zappella); Tessiore, Russo (7' st Santoro, dal 35' st Sannipoli), Tescone (25' st Mastrantonio); Starita, Spavone (7' st Zuppel). A disp.: Stellato, Toma, Marchioso, Mulé, Bafaro, Vitturini.
Finale da brividi, il Ravenna subisce il pareggio al 97' e trova la vittoria al 101': Solini piega il GuidoniaNel match tra Ravenna e Guidonia, un finale emozionante ha regalato un risultato inaspettato.
Ravenna's heart races, with Solini deciding the score. Guidonia equalizes in injury time, but then the joy comes.Tenkorang opens the scoring, the visitors catch up with the Giallorossi in the 97th minute, but in the 101st minute the defender makes Benelli explode with a touch from close range ... sport.quotidiano.net
