Raspadori si prende l’Atalanta | La mia prima scelta sin dall’inizio qui sensazioni bellissime

Bergamo. Prima presenza da titolare e primo gol. Giacomo Raspadori non poteva immaginare esordio migliore in casa, di fronte ai quasi 22mila presenti sugli spalti per Atalanta-Parma, un derby per un bolognese come lui cresciuto nel Sassuolo. 90 minuti in campo a sudare la maglia, esultando poi sotto la curva Sud per il gol del 3-0 che ha sigillato la gara e sbloccato il suo conto nerazzurro. Arrivato da una decina di giorni, il classe 2000 dopo la parentesi all’Atlético Madrid ha raccontato quanta fiducia ha sentito dal suo arrivo a Bergamo, non nascondendo che la Dea è sempre stata la sua prima scelta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Dumfries si racconta: «Ho lottato molto per essere qui. Colpo di testa preferito? Ecco la mia scelta…»

Qui Atalanta. Raspadori in campo. E il Napoli vuole LookmanL’Atalanta ha annunciato l’ingresso in squadra di Giacomo Raspadori, attaccante classe 1998 acquistato dall’Atletico Madrid per 25 milioni di euro.

Argomenti discussi: Raspadori all'Atalanta, perché ha detto no alla Roma (che prende Robinio Vaz e spinge per Malen e Zirkzee); Calciomercato, Balotelli va in Arabia Saudita - Aggiornamento del 23 Gennaio delle ore 16:48; Freccia tricolore per l'attacco: Raspadori è ufficialmente dell'Atalanta; Il calcio mercato non regala colpi particolari. La Roma prende Malen, la Juve vuole Mingueza.

Raspadori si prende l’Atalanta: La mia prima scelta sin dall’inizio, qui sensazioni bellissimeIl numero 18 contro il Parma ha trovato il gol alla prima da titolare: Impossibile sognare un esordio migliore. Il mister mi chiede di svariare, così mi esprimo al meglio. Mi sento ben voluto da tutt ... bergamonews.it

Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e Krstovic ... sport.sky.it

. @Atalanta_BC |Palladino: “Krstovic ha una grande mentalità, la squadra deve prendere esempio da lui. Raspadori è molto bravo a muoversi dietro la punta, deve fare quello”. x.com

Il Napoli ha intenzione di rinforzare due ruoli, ma per farlo dovrà cedere Lucca e Lang. Sono le due pedine, in questo momento, per provare a sbloccare il mercato in entrata. Tra l'altro, ha provato a prendere Malen e Raspadori - facebook.com facebook