Ralph Fiennes ha davvero rivelato il nome del nuovo Voldemort? Facciamo chiarezza

Recentemente si è parlato molto di Ralph Fiennes e del suo possibile coinvolgimento nel nuovo reboot di Harry Potter prodotto da HBO. In particolare, si è discusso se abbia effettivamente rivelato il nome dell’attore che interpreterà Voldemort. In questo articolo chiariremo i fatti e analizzeremo le ultime notizie riguardanti questa attesa serie tv, fornendo informazioni accurate e aggiornate.

La serie tv reboot di Harry Potter, prodotta da HBO, è uno degli appuntamenti più attesi per i prossimi anni dai fan della rinomata saga fantasy; il cast è già completo, come sappiamo, ma manca ad oggi un annuncio fondamentale, quello sull’interprete del villain per eccellenza della storia di Rowling; Voldemort. So confused what to make of this. Is it a slip up? by uMasterOfDeath13 in HarryPotteronHBO Anche Ralph Fiennes, destinatario del ruolo nella trasposizione filmica, ha partecipato al gioco di speculazioni sul suo successore: durante un red carpet di presentazione per 28 anni dopo, infatti, l’attore inglese, pungolato sull’argomento, ha rifatto il nome di Cillian Murphy, senza però lasciar intendere chiaramente che la scelta di HBO sia ricaduta su di lui, anzi, come possiamo vedere da questo video: l’attore sembra dare per scontata l’assunzione di Murphy per poi correggersi – “Chi pensi possa seguire le tue orme nei panni di Voldemort?” – “Che io sappia, c’è già qualcuno che le sta seguendo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

