Questua molesta o in luoghi vietati Sequestrati 47 euro in un anno La cifra entra nel patrimonio comunale

La questua molesta o svolta in luoghi vietati rappresenta un problema che il Comune di Codogno affronta attraverso interventi e sanzioni. Nell’ultimo anno sono stati sequestrati 47 euro, cifra che entra nel patrimonio comunale. Mentre la normativa si definisce, la presenza di questa attività sulle strade locali continua a richiedere attenzione e monitoraggio per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza pubblica.

Mentre la burocrazia mette nero su bianco il bilancio della lotta alla questua molesta o in luogi sensibili vietati, la realtà delle strade di Codogno descrive una situazione ancora presente. L'ultimo atto formale del Settore Polizia Locale è l'incasso di 47,90 euro. È questa la cifra totale derivante dai sequestri effettuati nel 2025 ai danni dei mendicanti che stazionano nel centro storico. Una cifra quasi simbolica, che deriva dall'applicazione del Regolamento di Polizia Urbana. Quegli "spiccioli" sottratti a chi chiede l'elemosina, magari all'ombra della chiesa in centro o lungo le vie dello shopping, sono stati acquisiti al patrimonio comunale lo scorso 14 gennaio.

