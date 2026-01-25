La partita contro l’Empoli potrebbe rappresentare l’ultima occasione per vedere Simone Zanon in campo con la maglia della Carrarese. Il tecnico ha sottolineato la crescita del giocatore, definendola motivo di orgoglio. Con il pressing del Lecce, il futuro di Zanon resta incerto, ma questa sfida potrebbe segnare un addio importante nel percorso dell’atleta in azzurro.

Quella di venerdì, con gol, potrebbe essere stata l’ultima apparizione di Simone Zanon con la maglia della Carrarese. Sull’esterno meranese continua il pressing del Lecce che è pronto a mettere sul piatto una offerta importante. Il valore di mercato del fluidificante su Transfermarkt è di 1,2 milioni. Non sono uscite cifre ma la sua valutazione reale potrebbe alzarsi ulteriormente. La sensazione è che la trattativa fosse già in dirittura d’arrivo, visto che il giocatore era partito in panchina nelle ultime due gare prima che l’infortunio di Bouah, unico suo sostituto in rosa, complicasse tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quella contro l’Empoli potrebbe essere stata l’ultima (grande) partita in azzurro. Il tecnico: "La sua crescita mi inorgoglisce». Zanon, un gol d’addio? Pressing del Lecce

