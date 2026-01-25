L’erosione della costa massese continua a essere una preoccupazione persistente, con interventi ancora assenti o insufficienti. Nonostante l’inizio del nuovo anno e l’approssimarsi della primavera, le criticità sul litorale rimangono irrisolte, evidenziando la necessità di interventi concreti per salvaguardare il territorio. La situazione richiede attenzione e azioni tempestive, per contrastare un fenomeno che da tempo mette a rischio il patrimonio costiero della zona.

Marina di Massa, 25 gennaio 2026 – Siamo ancora in inverno ma è iniziato l’anno nuovo, in un batter d’occhio arriverà la primavera e la costa massese si ritroverà con il solito grande problema, quello dell’erosione, senza alcuna novità rispetto all’anno precedente. Ma potremmo dire anche rispetto a due, tre, cinque, dieci anni fa. Una situazione kafkiana. Se ne parla molto, si polemizza anche molto, soprattutto contro l’eventuale ampliamento del porto di Marina di Carrara, ma di fatto non c’è al momento una soluzione concreta in atto per ‘salvare’ e poi ‘ripascere’ il litorale di Marina di Massa (dalla Partaccia al Poveromo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quel ’pasticciaccio brutto’ dell’erosione. Sos dal litorale: “Non è stato fatto niente”

