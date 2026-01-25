Quel degrado che impedisce di guardare in alto verso la bellezza di Palermo

Il centro di Palermo custodisce un patrimonio ricco di storia e bellezza, ma spesso il degrado ne ostacola la piena valorizzazione. Camminare tra i vicoli dovrebbe essere un’esperienza di scoperta e meraviglia, anche per chi vive in città. Tuttavia, molte strutture e ambienti di grande valore richiedono interventi di recupero e tutela per poter essere apprezzati appieno e restituiti alla loro dignità.

Camminare tra i vicoli del centro di Palermo dovrebbe essere sempre una sorpresa anche per chi ci vive: palazzi, chiese, luoghi importanti ancora tutti da rivalutare. E invece si cammina in strade dissestate, tra fognature che perdono, creando zone di muschio e cattivi odori. Si possono scoprire luoghi come piazza della Concezione, oasi di silenzio alle spalle del palazzo di giustizia e osservando ci si accorge che tutto il periplo della recinzione del tribunale è pulito, mentre il resto della piazza è completamente abbandonato. Spazzatura accumulata che rimane lì, facendo sentire le persone autorizzate ad utilizzare questi posti come discariche.

La bellezza e il degradoUna domenica di fine dicembre, una passeggiata nel parco di Bologna rivela un’immagine contrastante: da un lato, la bellezza naturale e il fascino della città, dall’altro, segnali di degrado e abbandono.

