Punizione sotto l’incrocio ma arbitro non ‘vede’ il gol | scandalo arbitrale in Turchia

Un episodio controverso si è verificato in una partita di quarta serie in Turchia, dove un gol su punizione non è stato convalidato dall'arbitro. Nonostante il pallone abbia colpito i tabelloni pubblicitari e sia tornato in campo, il direttore di gara non ha assegnato la rete, sollevando polemiche sul corretto andamento della gara e sulla decisione arbitrale.

(Adnkronos) – Nuovo scandalo arbitrale in Turchia? In quarta serie un gol su punizione non è stato clamorosamente convalidato dall'arbitro, con il pallone che ha sbattuto sui tabelloni pubblicitari ed è tornato in campo, traendo 'in inganno' il direttore di gara. È successo nel finale di Sebat Genclik-Fatsaspor, partita conclusa 2-0 per i padroni di casa. All'82' l'arbitro assegna un calcio di punizione dal limite per gli ospiti. La conclusione del giocatore del Fatsaspor è perfetta e si infila sotto l'incrocio, i giocatori esultano per il gol che avrebbe riaperto la partita, ma a questo punto succede l'impensabile.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

