Puglia maltempo | vento fino a 57 all’ora in Salento Protezione civile rilevazioni meteo

Nella zona centromeridionale della Puglia, in particolare nel Salento, si sono registrate raffiche di vento fino a 57 kmh, come comunicato dalla Protezione civile. Le rilevazioni meteo confermano il maltempo in atto, con condizioni di burrasca che hanno interessato la regione a metà mattinata, rispettando le previsioni.

A metà mattinata le raffiche di burrasca hanno rispettato in pieno le previsioni riguardanti la zona centromeridionale della Puglia. In una mattina domenicale che complessivamente è stata molto ventilata la maggiore velocità del vento è stata registrata alle 9,45 ad Ugento: sfiorati i 57 chilometri orari, secondo le rilevazioni della protezione civile. Il tacco d’Italia nel suo vertice, all’incrocio fra Ionio e Adriatico, è stato il pezzo di territorio regionale maggiormente sferzato dal vento (nelle previsioni abbinato alla pioggia) ma anche nelle interne le raffiche non hanno scherzato, come quelle fino a 45 chilometri orari di Martina Franca. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

