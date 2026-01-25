Provincia Gandolfi | Disponibile a ricandidarmi nessun patto rendendo protagonisti gli amministratori

Il presidente uscente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, ha dichiarato la sua disponibilità a ricandidarsi, precisando di non aver sottoscritto alcun patto e sottolineando l’importanza di mettere gli amministratori al centro del processo decisionale. Questa posizione arriva a una settimana dall’annuncio del centrodestra orobico unito sulla candidatura di Franco Gafforelli.

Bergamo. Ad una settimana esatta dall’annuncio del centrodestra orobico unito sulla candidatura di Franco Gafforelli per la guida della Provincia di Bergamo, arriva la disponibilità del presidente uscente Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviolo. “Nell’ultimo mese ed in particolare questa settimana sono stato sollecitato da molti sindaci e amministratori locali e così ho deciso di dare la mia disponibilità a ricandidarmi per la guida della Provincia”. Che cosa l’ha spinta a questa decisione? “La specifica richiesta di tanti amministratori, molti anche del centrodestra. Segno che il governo di questi quattro anni, con l’apporto di tutti, ha ottenuto grandi risultati, l’apprezzamento è tale che molti ne chiedono la continuità”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

