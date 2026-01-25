Prosciutto cotto bresaola e gli altri | cosa dice davvero la scienza sui cibi classificati cancerogeni

L’attenzione verso l’alimentazione è sempre più importante per la salute. Recenti studi hanno evidenziato alcune correlazioni tra determinati alimenti, come prosciutto cotto e bresaola, e il rischio di sviluppare tumori, in particolare quello del colon-retto. In questo articolo, analizziamo in modo oggettivo e basato sulla scienza le evidenze attuali, per comprendere meglio cosa dicono i dati sui cibi classificati come “cancerogeni” e il loro ruolo nella dieta quotidiana.

Un alimento di consumo quotidiano, presente nelle diete e spesso utilizzato anche nell’alimentazione dei bambini, improvvisamente associato alla parola “cancerogeno” e a una delle forme di tumore più diffuse, quello del colon-retto. È così che, negli ultimi giorni, il prosciutto cotto è tornato al centro del dibattito pubblico. Un allarme che appare nuovo, ma che dal punto di vista scientifico non lo è affatto: le carni lavorate sono classificate come cancerogene per l’uomo dall’IARC, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità, da oltre dieci anni.🔗 Leggi su Open.online

Non solo prosciutto cotto cancerogeno, il medico: “Altri 4 cibi da centellinare”Recentemente, il prosciutto cotto è stato oggetto di attenzione da parte dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che lo ha classificato come cancerogeno del gruppo 1.

“Non solo prosciutto cotto…”. Cancro, l’allarme: “Attenzione anche a questi cibi”Recenti analisi scientifiche sottolineano l’importanza di scegliere con attenzione gli alimenti quotidiani.

