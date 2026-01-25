Proposte per Perugia | Costruiamo la città

La Sala dei Notari di Perugia si apre per ascoltare le idee dei cittadini in vista di un progetto condiviso. Le proposte raccolte saranno fondamentali per sviluppare le Case della Partecipazione, strumenti chiave per rafforzare il coinvolgimento comunitario e migliorare la città. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per costruire insieme un futuro più partecipato e rappresentativo per Perugia.

Sala dei Notari aperta per accogliere le proposte dei cittadini. Idee strettamente legate al tema delle Case della Partecipazione. È il “ Bar Camp “ che ieri ha trasformato Palazzo dei Priori in una grande fucina di proposte, esperienze da condividere, obiettivi da perseguire. "Due anni fa le “prove d’orchestra” sembravano un’utopia - ammette l’assessore Fabrizio Croce – oggi stiamo provando a mettere a sistema questi modelli". Ma che co’è di preciso il Bar Camp? E a cosa serve? "E’ uno strumento innovativo – spiegano dal Comune – una “non-conferenza” aperta, collaborativa e informale, dove i partecipanti sono i veri protagonisti, proponendo argomenti, workshop e condividendo conoscenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

