Pronto la chiamo dalla Questura | occhio alla nuova truffa telefonica

Negli ultimi giorni, si sono intensificate le segnalazioni di truffe telefoniche che fingono di essere dalla Questura di Bolzano. In questi casi, una voce registrata cerca di convincere i cittadini a versare denaro con diverse scuse. È importante restare vigili e diffidare da chiamate sospette che si presentano come ufficiali, evitando di fornire informazioni personali o finanziarie.

"Negli ultimi giorni questa Questura ha ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini che segnalavano di essere stati contattati da un numero telefonico, apparentemente riconducibile alla Questura di Bolzano, dal quale una voce registrata tentava di carpire somme di denaro con vari pretesti".

