Il match tra Sassuolo e Cremonese, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, si svolge domenica alle 12:30. In questa occasione, analisi delle statistiche, notizie sulle formazioni e pronostici offrono un quadro completo della partita, disponibile anche in diretta TV e streaming. Un incontro importante per entrambe le squadre, con il gol che appare come un risultato probabile.

Sassuolo-Cremonese è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si sono quasi subito tirate fuori dal mucchio che spera nella salvezza Sassuolo e Cremonese. Due squadre che hanno fatto molto più del previsto e che adesso cercano l'ultimo allungo, quello decisivo, per iniziare di già a programmare la prossima stagione. Sì, proprio così. Non crediamo ci siano possibilità di essere risucchiate dietro. Il Sassuolo ha recuperato Mimmo Berardi, intanto.

© Ilveggente.it - Pronostico Sassuolo-Cremonese: il gol è assicurato

Sassuolo-Cremonese, il pronostico: i neroverdi arrivano da tre ko di fila. E Bonazzoli...Analisi della sfida tra Sassuolo e Cremonese, con i neroverdi reduci da tre sconfitte consecutive e privi di vittorie da più di un mese e mezzo.

Pronostico Sassuolo-Juventus: gol, spettacolo e disattenzioni indirizzano la garaAnalisi e pronostico della partita tra Sassuolo e Juventus, in programma a Reggio Emilia.

