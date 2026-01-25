Genoa-Bologna, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, si disputa domenica alle 15. In questa occasione si affrontano due squadre in cerca di punti importanti, con statistiche, notizie e probabili formazioni che aiutano a capire l’andamento della partita. Di seguito analisi, pronostico e tutte le informazioni per seguire l’incontro in diretta tv o streaming.

Genoa-Bologna è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Non è proprio il momento migliore della stagione per il Bologna di Vincenzo Italiano. Fatiche fisiche, ma soprattutto mentali, non hanno permesso di iniziare nel migliore dei modi questo 2026. Parliamo di una squadra, quella emiliana, che nelle ultime cinque partite ha vinto solamente una volta e che a detta anche del proprio allenatore avrebbe bisogno di recuperare. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Genoa-Bologna: le fatiche si sentono

