Pronostico e quote Luciano Darderi – Jannik Sinner Australian Open 26-01-2026

Ecco il pronostico e le quote per l'incontro tra Luciano Darderi e Jannik Sinner agli Australian Open del 26 gennaio 2026. L'incontro si svolgerà sulla Margaret Court Arena, con inizio previsto non prima delle 8 del mattino italiane. Un match importante che vedrà due talenti italiani sfidarsi in una delle tappe principali del circuito Slam.

Luciano Darderi e Jannik Sinner chiuderanno il programma sulla Margaret Court Arena non prima delle 8 del mattino italiane. La testa di serie numero 22 si è rivelata finora una sorpresa a Melbourne, data la sua mancanza di successi sul cemento. Tuttavia, ogni dubbio sulle sue capacità su questa superficie dovrebbe essere stato dissipato da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

