Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Taylor Harry Fritz Australian Open 26-01-2026

Da infobetting.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Harry Fritz agli Australian Open si svolgerà sulla Rod Laver Arena, con inizio previsto dopo le 4 del mattino italiane, a seguito del derby americano Pegula-Key, che inizia alle 01:30. Ecco le principali quote e pronostici aggiornati per questa sfida del torneo.

Lorenzo Musetti e Taylor Harry Fritz scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena non prima delle 4 del mattino italiane, e in ogni caso dopo la fine del derby americano Pegula-Key che inizia alle 01:30. La vittoria del carrarino nel match contro Machac ha sancito una data storica per gli Australian Open e per il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote lorenzo musetti 8211 taylor harry fritz australian open 26 01 2026

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Taylor Harry Fritz, Australian Open 26-01-2026

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Lorenzo Sonego, Australian Open 22-01-2026Il 22 gennaio 2026, all'Australian Open, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affronteranno sulla Margaret Court Arena.

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Raphael Collignon, Australian Open 20-01-2026Il match tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon aprirà la giornata sulla Margaret Court Arena agli Australian Open, previsto intorno alle 01:30 in Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pronostico Musetti-Sonego quote secondo turno Australian Open; Roma-Stoccarda pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Pronostico Juventus-Napoli: analisi, quote e consigli; Pronostici tennis oggi 19/1/2026: quote Australian Open.

pronostico e quote lorenzoPRONOSTICO MUSETTI-FRITZ QUOTEPronostico Musetti-Fritz quote analisi statistiche precedenti ottavi Australian Open in programma lunedì 26 gennaio alle ore 4.00 ... gazzetta.it

pronostico e quote lorenzoPronostico Lorenzo Musetti-Taylor Fritz: ottavi di finale tennis Australian Open del 26-01-2026In arrivo un ottavo di finale molto equilibrato tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, due giocatori nella top-10 del ranking mondiale e le quote sono molto ... betitaliaweb.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.