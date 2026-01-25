Alaves-Betis, valida per la ventunesima giornata della Liga, si disputa domenica. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con l'Alaves alla ricerca di risollevarsi dopo un rendimento deludente nelle ultime settimane. In questa analisi, approfondiremo le formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell’incontro, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della sfida.

Alaves-Betis è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una classifica davvero preoccupante, al momento, per l’Alaves. Una squadra che lotterà fino alla fine per la salvezza e che affronta un Betis candidato ad un posto europeo e che ha la possibilità, in caso di vittoria, di prendersi addirittura il quinto posto e superare l’Espanyol. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le motivazioni non mancano né da un lato né dall’altro, c’è da dirlo. Il fattore stanchezza – gli andalusi hanno giocato in settimana contro il PAOK e hanno pure perso – è da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Alaves-Betis: il quinto posto è al sicuro

Pronostico Union Berlino-Lipsia: secondo posto al sicuroLa sfida tra Union Berlino e Lipsia, valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga, si disputa venerdì alle 20:30.

Pronostico Benin-Senegal: con 3 punti è sicuro il primo postoIl match tra Benin e Senegal, valido per la terza giornata della Coppa d’Africa, determinerà la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Alaves-Real Betis (domenica 25 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos allR...; Pronostico Alavés-Betis 25 gennaio 2026: 21ª Giornata di Liga Spagnola; CD Alavés - Betis Siviglia Pronostico e confronto quote 25.01.2026; Deportivo Alavés vs Real Betis Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 25-01-2026.

Pronostico Alaves vs Real Betis – 25 Gennaio 2026Alle 21:00 di domenica 25 gennaio 2026 lo Stadio Mendizorrotza ospita una sfida dal peso specifico importante in La Liga: Alaves - Real Betis. Entrambe ... news-sports.it

Alavés - Betis | Coudet se la juega ante su 'maestro': previa, análisis, pronóstico y predicciónAlavés y Betis se enfrentan esta noche en Mendizorroza (21.00 horas por DAZN) en un duelo de contrastes. Los babazorros necesitan hacerse fuertes en casa para salir cuanto antes de los puestos de desc ... marca.com