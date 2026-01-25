Il Progetto Wanted, coordinato dalla Direzione centrale anticrimine, ha portato all’arresto di 83 latitanti, contribuendo a recuperare circa 500 anni di pene residue. L’iniziativa mira a intensificare le operazioni di individuazione e cattura di criminali di elevata pericolosità, rafforzando la sicurezza e l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

Ottantatré latitanti arrestati e circa 500 anni di reclusione complessivi: sono i risultati del Progetto Wanted, promosso e coordinato dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio centrale operativo, dedicato al potenziamento delle attività di individuazione e cattura dei latitanti di maggiore pericolosità. Nel dettaglio, 29 arrestati erano destinatari di misure cautelari, mentre 54 soggetti erano ricercati in esecuzione di provvedimenti definitivi. Le pene residue complessivamente da espiare ammontano a circa 500 anni di reclusione, dato che evidenzia l’elevato profilo criminale dei latitanti individuati e l’impatto concreto dell’operazione sul rafforzamento della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Progetto Wanted, la polizia arresta 83 latitanti: pene residue di 500 anni di carcere

