Progetto Wanted | 83 latitanti arrestati e circa 500 anni di carcere complessivi

Il Progetto Wanted, promosso dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio centrale operativo, ha portato all’arresto di 83 latitanti e al recupero di circa 500 anni di reclusione complessivi. L’iniziativa si concentra sull’individuazione e la cattura dei criminali di maggiore pericolosità, rafforzando le attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla fuga della giustizia. I risultati evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

