Prof Maggi sul successo in tv delle presidi | Giusto omaggio alle donne quando ricoprono ruoli dirigenziali

Il Professor Andrea Maggi commenta il crescente riconoscimento delle presidi in televisione, sottolineando l’importanza di valorizzare il ruolo delle donne in posizioni dirigenziali. In un dibattito condotto da Mia Ceran, si evidenzia come il successo delle presidi rappresenti un giusto riconoscimento alle competenze e alla leadership femminile nel mondo scolastico e oltre.

Il docente pordenonese ha commentato a Tv Talk di Mia Ceran gli ottimi ascolti di "La preside" con Luisa Ranieri e "A testa alta" con Sabrina Ferilli Mia Ceran ha voluto anche il professor Andrea Maggi per parlare del fenomeno del successo dei presidi in televisione. Ieri, sabato 24 gennaio, il docente pordenonese, noto sul piccolo schermo grazie a "Il Collegio", è stato ospite di "Tv Talk", su Rai 3, nel programma che analizza la televisione italiana e internazionale con i suoi protagonisti e le sue tendenze. "Testa alta" racconta la storia di una donna vittima di revenge porn che lotta per difendere la dignità e il ruolo di dirigente scolastico.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Il Collegio 9 e Splendida Cornice, per il prof Maggi doppio successo: «Una sola parola, grazie»

Leggi anche: Adelaide, successo per i “Progetto Donna Awards”. L’Ambasciatore Paolo Crudele conclude il suo mandato con un omaggio alle donne italiane in Australia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Lo studente ucciso e le nostre responsabilità, Maggi attacca; Bambini con la febbre a scuola, il prof Maggi risponde a Giunta: Non tutti possono permettersi una babysitter. I genitori lavorano; Scuola e famiglia, anche il prof. Maggi al convegno per affrontare le nuove sfide pedagogiche; Quanto costa installare i metal detector nelle scuole, prof Andrea Maggi fa i conti: Non è un rimedio efficace.

L’Università Iuav di Venezia è stata recentemente ospite della China Academy of Art con una delegazione guidata dal professor Angelo Maggi, referente Iuav per le relazioni internazionali, presso il campus di Xiangshan. L’incontro ha offerto l’occasion - facebook.com facebook

The #ChinaAcademyofArt recently hosted a delegation led by Professor Angelo Maggi, Vice-Rector of Università Iuav di Venezia ( @iuav), and Fu Sen, Asia-Pacific contact for Accademia di Belle Arti di Venezia, at our Xiangshan campus. CAA Chairman of the x.com