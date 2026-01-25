Produceva contenuti pedopornografici arrestato 27enne pordenonese

Nella giornata di oggi, sono state eseguite diverse misure cautelari in relazione a un'indagine su contenuti pedopornografici. Tre persone sono state arrestate, tra cui un giovane di 27 anni di Pordenone, e un minorenne è stato denunciato a piede libero. L'operazione si inserisce in un quadro di contrasto alla criminalità online e alla tutela dei minori.

Tre persone arrestate, tra cui un giovane pordenonese di 27 anni, e un minorenne denunciato a piede libero. È questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia online, coordinata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) Piemonte e Valle d’Aosta, su delega della Procura di Torino. A Pordenone gli agenti hanno invece fermato un 27enne, accusato non solo di detenzione ma anche di produzione di materiale pedopornografico. Il giovane è stato colto in flagranza nel corso delle perquisizioni informatiche e domiciliari disposte dalla magistratura torinese.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Foto e video pedopornografici su pc e telefoni, arrestato babysitter 27enne: tra le vittime bimbi di 5 anniUn babysitter di 27 anni di Padova è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di centinaia di foto e video pedopornografici, tra cui materiale autoprodotto.

