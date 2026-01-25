Prima nazionale per Sette bambine ebree di Caryll Churchill al Teatro Duse

In occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Duse di Genova presenta in prima nazionale “Sette bambine ebree”, uno spettacolo tratto dal testo di Caryl Churchill, tradotto da Masolino d’Amico. La produzione, che ha riscosso attenzione internazionale, si propone di offrire una riflessione sobria e significativa sulla memoria storica, attraverso un approccio essenziale e rispettoso del tema trattato.

In occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Nazionale di Genova presenta "Sette bambine ebree" una produzione in prima nazionale dal testo di Caryl Churchill, nella traduzione di Masolino d'Amico che, dal 2009, sta avendo molta risonanza internazionale per la sua scrittura essenziale.

