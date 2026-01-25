Prima le gelate poi la pioggia Meteo Toscana ecco cosa ci aspetta

Le condizioni meteorologiche in Toscana si stanno evolvendo con prime gelate seguite da piogge. La Protezione civile segnala neve in diverse zone, tra cui la Consuma, Vallombrosa, Abetone e l’Amiata. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le variazioni climatiche previste nei prossimi giorni.

Firenze, 25 gennaio 2026 – La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha registrato neve alla Consuma e a Vallombrosa, neve anche all'Abetone e sull'Amiata. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni in Toscana sul fronte meteo? La settimana inizia all'insegna del freddo: non tanto lunedì, quando il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata con possibilità di locali piogge con un miglioramento previsto dal pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Lunedì sarà piuttosto il giorno in cui le minime inizieranno a calare, tendenza che continuerà martedì 27 quando non mancheranno gelate.

