Prima il rinvio per neve poi è dominio Sudtirol Padova travolto 3-0

A causa della neve, la partita è stata rinviata e poi disputata nel Sudtirol. La squadra locale ha conquistato la terza vittoria consecutiva, battendo Padova per 3-0. La gara si è svolta con un'ora e mezza di ritardo, dopo i lavori di pulizia del campo. Un risultato che rafforza il momento positivo dei padroni di casa in questa stagione.

Il Sudtirol si impone contro il Padova nel gelo del Druso. La partita inizialmente prevista per le 15 è stata posticipata alle 16.30 causa neve. Liberato il campo, la squadra di Castori è riuscita a imporsi con un netto 3-0: decisivi i gol di Merkaj, Pecorino e il rigore di Casiraghi in pieno recupero. È la terza vittoria di fila per capitan Tait e compagni, fermi a metà classifica con 25 punti. Inizia con una sconfitta l'era Banzato al Padova: in settimana il presidente di Acciaierie Venete ha rilevato le quote di maggioranza del club dal manager franco-armeno Joseph Oughourlian. Per gli uomini di Andreoletti è un pomeriggio da dimenticare: secondo ko consecutivo dopo quello rimediato con il Mantova.

