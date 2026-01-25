Prima di noi stasera il gran finale su Rai 1 | come finisce la saga dei Sartori?

Stasera su Rai 1 il gran finale della saga dei Sartori, tratta dal romanzo di Giorgio Fontana. Due episodi conclusivi porteranno alla luce il passato dei personaggi e le loro verità, offrendo uno sguardo approfondito sulle vicende che li hanno coinvolti. Un momento importante per capire le sorti di questa famiglia e lasciar spazio a riflessioni sul tema del riscatto e delle scelte personali.

La serie tratta dal romanzo di Giorgio Fontana si conclude con due episodi carichi di emozione: il passato viene finalmente svelato e ogni personaggio affronta la propria verità, aprendo alla possibilità di riscatto. Stasera, 25 gennaio, su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay, in prima serata subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda gli ultimi episodi di Prima di noi, la saga familiare che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso decenni di storia, segreti e legami indissolubili. Tratta dal fortunato romanzo storico di Giorgio Fontana, la serie giunge al suo emozionante epilogo, dove il passato torna a chiedere verità e ogni personaggio è chiamato a fare i conti con ciò che è stato, per poter finalmente guardare avanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

