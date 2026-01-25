L’infortunio di Andrea Santini, ex portiere della Pontremolese ora in forza alla Fivizzanese, si è rivelato più grave del previsto. L’atleta sarà fuori per oltre un mese, influenzando i piani della squadra. La notizia rappresenta un colpo importante per la formazione, che dovrà rivedere le proprie strategie senza il contributo del giocatore per un periodo significativo.

Più grave del previsto l’infortunio dell’ex portiere della Pontremolese, da questa stagione passato alla Fivizzanese, Andrea Santini. "Purtroppo dopo un mese in cui ho cercato di convivere con questo infortunio, risalente alla partita contro il Calci, sono costretto a fermarmi – spiega Santini –. Ho continuato a giocare sia a Carrara contro il Montecarlo e in casa con il Corsagna. Tuttavia, dopo un’ulteriore visita medica effettuata in settimana, è emersa una seconda lesione che mi obbliga allo stop ". Il portiere non nasconde il proprio dispiacere nel dover abbandonare la squadra in un momento delicato: "Mi dispiace lasciare i compagni ora, soprattutto perché ci aspetta una partita fondamentale per il campionato contro la capolista Porcari, che dista soltanto tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria: INFORTUNIO PER IL PORTIERE. Tegola sulla Fivizzanese. Santini fuori oltre un mese

