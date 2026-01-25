Previsioni meteo Lombardia pioggia e tanta neve sulle montagne delle Olimpiadi | quando e dove

Le previsioni meteo per la Lombardia indicano una settimana caratterizzata da pioggia e neve, in particolare sulle aree montuose delle Olimpiadi. A partire da lunedì 26 gennaio, il clima si manterrà variabile, con condizioni che interesseranno sia le pianure che le zone alpine. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici per pianificare eventuali spostamenti o attività all'aperto.

Milano, 25 gennaio 2026 – Sole, nuvole, pioggia e neve. In Lombardia si prospetta così la nuova settimana, che parte da lunedì 26 gennaio. Ma tra bello e brutto tempo, la notizia positiva è che, a due settimane all’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il quadro meteorologico sulle montagne italiane appare complessivamente favorevole. Da qui alla fine del mese, infatti, sono attese nuove e abbondanti nevicate su gran parte dell’arco alpino, comprese le Dolomiti e le principali località olimpiche. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Sole e cielo azzurro. Beautiful caucasian young woman with a hat and jacket leaning on the wall, enjoying autumn sunny day with her eyes closed DONNA FREDDO SOLE INVERNO Stando alle previsioni meteo di Arpa Lombardia, dopo un fine settimana nuvoloso e piovoso a Milano e in molte città della Lombardia, la nuova settimana si aprirà con un miglioramento e un maggior soleggiamento nella giornata di lunedì 26 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

