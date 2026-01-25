Preparazione pesante o campi poco adeguati? La verità è che il Napoli non ha capito la causa di tanti infortuni Corbo

Antonio Corbo analizza la situazione del Napoli, evidenziando come una preparazione inadeguata o campi poco idonei possano aver contribuito agli infortuni della squadra. Nel suo editoriale su Repubblica, l’autore sottolinea l’importanza di individuare le cause di questi problemi per affrontare al meglio la sfida contro la Juventus. Una riflessione che invita a valutare attentamente i fattori che influenzano la condizione fisica del team in vista di partite cruciali.

Antonio Corbo, nel suo editoriale pubblicato su Repubblica, ha parlato del momento del Napoli in vista della delicatissima sfida contro la Juve. Più che di 11 calciatori, ci sarà bisogno di 11 eroi. Juve-Napoli, gli azzurri dovranno essere eroi. Scrive Corbo: Juve-Napoli è una non partita. Perché le squadre non partono alla pari. Vincere per Spalletti è possibile, normale, magari probabile. Anche per Conte è possibile, forse meno probabile, non certo normale. Arriva in totale emergenza, più che di giocatori ha bisogno di eroi. Nessuna squadra al mondo può essere la stessa senza Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani,Politano, Neres oltre a Lang e Lucca appena ceduti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

