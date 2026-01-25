Il primo incontro di Alessandro Dal Canto alla guida del Prato si conclude con un pareggio 2-2. Una prestazione che riflette l’equilibrio in campo e l’adattamento della squadra alle nuove strategie. Un risultato che lascia aperte diverse considerazioni sulla crescita e le potenzialità del team nel proseguo della stagione.

Prato, 25 gennaio 2026 - La prima di Alessandro Dal Canto sulla panchina del Prato termina in parità. In occasione della ventunesima giornata del girone E di Serie D, i biancazzurri impattano 2-2 con il Tau Altopascio, al termine di un match segnato dalla pioggia caduta copiosamente sul Lungobisenzio. Nei primi 12 minuti vanno a segno prima Carli, poi Verde e Lattarulo. La definitiva parità viene firmata in apertura di seconda frazione da Tommaso Carcani, che segna su rigore. Con questo risultato il Fiordaliso sale a quota 33 punti in classifica e scende in sesta posizione. Il tabellino. Prato - Tau Altopascio 2-2 Prato (3-5-2): Stomeo; Boccardi, Polvani, Berizzi (dal 77' Corsa); Cesari, Cela, Fiorini, Lattarulo (dal 66' Andreoli), Zanon; Gioè, Verde (dal 69' Mencagli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prato, un punto che dà morale: con il Tau finisce 2-2

