Pozzuoli, un borgo ricco di storia, affronta sfide legate allo svuotamento demografico e alla riduzione dei servizi essenziali. Come molti territori italiani, si trova a dover trovare soluzioni per preservare il suo patrimonio e garantire un futuro sostenibile ai suoi abitanti. La situazione richiede attenzione e impegno per contrastare il progressivo impoverimento e rilanciare lo sviluppo locale.

Pozzuolo è come molti borghi italiani, territori ricchi di memoria che oggi lottano contro lo svuotamento e l’erosione dei servizi essenziali. Eppure, questo centro conserva un carattere di eccezionalità: Franco Rasetti è nato qui nel 1901. Aver dato i natali ad uno scienziato di fama planetaria, fisico del celebre gruppo dei "ragazzi di via Panisperna" insieme a Enrico Fermi, avrebbe potuto preservarne alcuni lati di interesse turistico magari collegati a Palazzo Moretti, edificio del ‘600 che ospita mostre permanenti e rappresenta ancora oggi un valore aggiunto. E invece il borgo vive una fase di criticità accentuatasi dopo il 2000, segnata in modo emblematico dalla crisi dell’istituzione scolastica: nonostante il supporto delle frazioni limitrofe, da due anni Pozzuolo ha perso la prima classe elementare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

