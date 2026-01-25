Poste chiuse da 5 mesi | Dateci una data certa

Dopo cinque mesi di lavori, l’ufficio postale di Trezzo rimane ancora chiuso. Il sindaco, Diego Torri, ha scritto alla società gestore chiedendo una data certa per la riapertura, sottolineando l’importanza di rispettare la collaborazione tra istituzioni diverse. La richiesta mira a garantire ai cittadini un servizio essenziale, nel rispetto degli impegni presi e della trasparenza.

Dopo cinque mesi di cantiere, slitta la riapertura dell’ ufficio postale di Trezzo e il sindaco scrive alla società: "Serve una data certa nel rispetto della collaborazione tra istituzioni, seppure così diverse - dice Diego Torri -. Il protarsi del cantiere crea problemi soprattutto agli over 65 abituati a ritirare la pensione di persona, o a pagare le bollette allo sportello". Il Comune manterrà il pulmino che "in tutto questo tempo ha permesso di attenuare i disagi, ma è chiaro che siamo in attesa della soluzione definitiva". Le opere per la digitalizzazione della sede in via Mazzini sono cominciate a luglio e, da allora, i servizi sono stati dirottati a Vaprio e Grezzago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Santa Teresa da nove mesi senza ufficio postale, il sindaco di Spoltore chiede una data certa sulla riaperturaDopo nove mesi dalla distruzione dell’ufficio postale di Santa Teresa, causata da un assalto al bancomat, il sindaco Chiara Trulli sollecita Poste Italiane a comunicare una data precisa per la riapertura.

Pensione negata da 14 mesi: INPS non paga, Poste Italiane non risponde. La UIL: “Una vergogna intollerabile”Da 14 mesi, un ex dipendente di Poste Italiane di Taranto attende invano la sua pensione, senza ricevere alcun pagamento.

