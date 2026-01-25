Porto-Gil Vicente lunedì 26 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici I Dragoni potrebbero concedere qualcosa

Lunedì 26 gennaio 2026 alle 21:15, Porto e Gil Vicente si affrontano nella 19ª giornata di Primeira Liga. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con i Dragoni che potrebbero concedere qualche spazio agli avversari. Un incontro importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Lunedì notte il Porto chiuderà il programma della giornata numero 19 di Primeira Liga e lo farà ospitando il Gil Vicente, quarta forza del campionato. Se la squadra di Barcelos sta disputando un’ottima stagione, è difficile trovare termini adatti per ciò che stanno facendo i Dragoni: 52 punti in 18 partite, un bottino davvero difficile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

