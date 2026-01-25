Il match tra Porto e Gil Vicente, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle 21:15, chiuderà la diciannovesima giornata della Primeira Liga. La capolista affronta la sfida contro la quarta in classifica, offrendo uno spettacolo importante per il prosieguo della stagione. Qui troverai le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati, per seguire con attenzione questa partita di rilievo nel campionato portoghese.

Lunedì notte il Porto chiuderà il programma della giornata numero 19 di Primeira Liga e lo farà ospitando il Gil Vicente, quarta forza del campionato. Se la squadra di Barcelos sta disputando un’ottima stagione, è difficile trovare termini adatti per ciò che stanno facendo i Dragoni: 52 punti in 18 partite, un bottino davvero difficile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Gil Vicente (lunedì 26 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La capolista protagonista nel posticipo

