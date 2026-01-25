Pope Leo says civilians in Ukraine are suffering calls for war to end

Il Papa ha espresso preoccupazione per le sofferenze dei civili ucraini a causa delle recenti tensioni e degli attacchi in corso. In un comunicato, ha sottolineato l'importanza di porre fine al conflitto per alleviare le difficoltà della popolazione, spesso costretta a vivere in condizioni difficili e insicure. Un appello alla pace volto a proteggere le vite e il benessere di chi vive in Ucraina.

MILAN, Jan 25 (Reuters) - Pope Leo on Sunday said ongoing Russian attacks against Ukraine were leaving civilians in the country exposed to the cold of winter, and called for an end to the conflict. “The protracted hostilities . have increasingly serious implications for civilians,” Pope Leo said after his weekly Angelus prayer. MILANO, 25 gennaio (Reuters) - Papa Leone domenica ha detto che gli attacchi russi in corso contro l’Ucraina stanno lasciando i civili del Paese esposti al freddo dell’inverno e ha chiesto la fine del conflitto. “Il protrarsi delle ostilità. ha implicazioni sempre più gravi per i civili”, ha detto Papa Leone dopo la preghiera settimanale dell’Angelus. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Pope Leo says civilians in Ukraine are suffering, calls for war to end Leggi anche: Pope Leo invited to join Trump’s ‘Board of Peace’, cardinal says Pope Leo to visit Angola as part of an Africa tour, Vatican envoy saysIl Papa Leo visiterà l’Angola durante un viaggio in diversi paesi dell’Africa, come comunicato dall’ambasciatore vaticano nel paese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pope Leo Breaks Silence on Ukraine War Pope Leo says civilians in Ukraine are suffering, calls for war to endMILAN, Jan 25 (Reuters) - Pope Leo on Sunday said ongoing Russian attacks against Ukraine were leaving civilians in the country exposed to the cold of winter, and called for an end to the conflict. msn.com Pope urges intensified efforts for peace in Ukraine, other conflict zonesPontiff says Ukraine continues to face 'relentless attacks,' leaving civilians exposed to harsh winter conditions - Anadolu Ajans? ... aa.com.tr Vatican spokesman says the rumor that Pope Leo XIV denied French President Emmanuel Macron an audience is “completely false,” reports @matteomatzuzzi x.com Reuters. . Pope Leo says Mass on World Day of Peace. Leo decried conditions for Palestinians in Gaza in his Christmas sermon, in an unusually direct appeal during what is normally a solemn, spiritual service. #popeleo #leo #mass #newyear #worlddayofpea - facebook.com facebook

