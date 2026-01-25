pontedera ecco il turno di riposo senza rimini un girone dispari

Il Pontedera osserva il turno di riposo in questa quarta giornata di ritorno, lasciando il campo libero senza disputare la partita contro Rimini. Questa decisione, ormai nota, ha temporaneamente modificato il calendario delle gare, creando un girone con un numero dispari di squadre. Di seguito, i motivi che hanno portato a questa scelta e le implicazioni per il campionato.

I motivi per il quale il Pontedera in questo week end valido per la quarta giornata di ritorno non scende in campo ormai sono noti. L’esclusione del Rimini dal campionato per inadempienze economiche avvenuta durante il mese di dicembre ha reso il girone B "zoppo", ossia con un numero di squadre dispari: 19 anziché 20. Così ogni volta una squadra a turno deve riposare. Dopo il giro di boa lo stop è toccato nell’ordine a Gubbio, Vis Pesaro e Ternana, e ora ai granata. Questa esclusione, che come si ricorderà ha portato all’annullamento dei risultati delle 15 partite disputate dai romagnoli, ha però costretto la consiglio federale della Figc a rivedere il regolamento per l’accesso ai play off e i criteri di retrocessione dei play out, come riportato nel comunicato n°141L del 20 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

