Polizia Municipale i dati | Un anno impegnativo

Il 2025 si è rivelato un anno di importanti cambiamenti per la Polizia Municipale di Subbiano, segnato dalla riorganizzazione del servizio e dall’arrivo del nuovo comandante Cecilia Panichi. Un periodo di sfide e adattamenti che ha richiesto impegno costante da parte degli operatori, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza nel territorio comunale. Di seguito, un’analisi dei dati e delle principali attività svolte nel corso dell’anno.

di Sonia Fardelli SUBBIANO Tempo di bilanci anche per la Polizia Municipale di Subbiano. Il 2025 è stato un anno molto impegnativo con la riorganizzazione del servizio e con l'arrivo del nuovo comandante Cecilia Panichi. Dall'inizio dell'anno è poi arrivato un nuovo agente. I controlli si sono concentrati in particolare sulla strada 71 che taglia in due il paese e che troppo spesso è stata teatro di gravissimi incidenti. Il report della Polizia Municipale parla di un pattugliamento intenso in tutto il territorio per un totale di 9.927 chilometri percorsi. "L'Amministrazione Comunale di Subbiano guarda al servizio della Polizia locale come un servizio importante di vicinanza al cittadino e di vigilanza del territorio - sottolinea il sindaco Ilaria Mattesini - e nel 2025 questo si è concretizzato con l'innovazione tecnologica, con l'acquisto di telelaser e telecamere di ultima generazione.

Polizia municipale: oltre 3.200 multe in un anno. I datiIl comando di Polizia Municipale di Sansepolcro ha reso noti i dati delle attività svolte nel 2025, evidenziando oltre 3.

Bilanci di fine anno, il prefetto Caccamo: "Anno impegnativo che ha privilegiato il dialogo con le comunità"

