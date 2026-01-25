Polizia locale più arresti e meno incidenti

La Polizia locale ha rafforzato le attività di contrasto alla criminalità, con un aumento degli arresti e una diminuzione degli incidenti stradali. Il Comune, nel frattempo, ha investito in nuove dotazioni per migliorare l’efficienza del servizio, garantendo una presenza più efficace sul territorio e una maggiore sicurezza per i cittadini.

La Polizia locale incrementa l’impegno sul versante della lotta alla criminalità ed il Comune investe sulle dotazioni per rendere più efficiente il servizio. Sono questi i principali elementi che emergono dal report sul 2025. Il comando ha una centrale operativa nuova che è stata inaugurata la scorsa estate e recentemente ha investito 120mila euro per l’acquisto di un nuovo ufficio mobile destinato all’attività di infortunistica stradale e che sarà impegnato nel presidio delle frazioni e, nel periodo estivo, nelle aree della movida. Fra gli altri investimenti c’è un’autovettura dotata di cellula ministeriale per il trasporto in sicurezza delle persone in stato di arresto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

